Энциклопедия
по трудоустройству
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Справочник профессий

А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Э Ю

А

Автомеханик

Агент коммерческий

Агент страховой

Агент по сбыту энергии

Адвокат

Администратор

Администратор предприятия торговли

Актер театра

Андеррайтер

Аппаратчик-оператор

Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока

Арт-директор

Архитектор

Ассистент менеджера по продажам

Аудитор

Б

Бизнес-консультант

Бренд-менеджер

Брокер

Бухгалтер

Бармен

Бетонщик

Библиограф

Библиотекарь

Бизнес-консультант

Билетный кассир

Бионик

Биофизик

Биохимик

Бортинженер

Бортпроводник

Ботаник

Бренд-менеджер

Бригадир железнодорожного пути

Бригадир поезда

Бригадный инженер по наладке и испытаниям, совершенствованию технологии эксплуатации оборудования электрических станций и сетей

Бухгалтер товарной группы

Бухгалтер-калькулятор

Бухгалтер-претензионист

Бухгалтер-ревизор

В

Верстальщик

Ветеринарный фельдшер

Вышивальщица

Вязальщица трикотажных изделий

Вальцовщик стана горячей прокатки

Веб-дизайнер

Веб-программист

Веб-продюсер

Ветеринарный врач

Визажист

Вирусолог

Водитель автомобиля

Водитель такси

Воспитатель детских дошкольных учреждений

Врач дерматовенеролог

Врач-диетолог

Врач инфекционист

Выпускающий редактор

Г

Главный бухгалтер

Главный управляющий по налогообложению

Горнорабочий подземный

Генеральный директор

Генеральный директор организации электроэнергетики

Генеральный директор энергосбытовой организации

Главный инженер

Главный инженер по строительству

Главный инженер района электрических (тепловых) сетей

Главный инженер-инспектор территориального центра ведомственного энергетического надзора

Главный конструктор

Главный механик

Главный программист

Главный специалист по защите информации

Главный технолог

Главный энергетик

Д

Девелопер

Дизайнер

Дилер

Директор по R&D

Делопроизводитель

Диктор

Диспетчер

Диспетчер района электрических (тепловых) сетей, электроподстанци

Диспетчер регионального, объединенного диспетчерского управления

Диспетчер электрических (тепловых) сетей

Диспетчер энергосбытовой организации

Дистрибьютор

Документовод

Дорожный инспектор

Ж

Журналист

З

Закройщик

Заведующий складом

Заведующий хозяйством

Заведующий экспедицией

Заместитель генерального директора по технической части

Заместитель генерального директора предприятия торговли

Заместитель директора по капитальному строительству

Заместитель директора по коммерческим вопросам

Заместитель директора по управлению персоналом

Заместитель директора по экономическим вопросам

Заместитель директора предприятия по производству

Заместитель начальника отдела поступления и расходования средств

Землеустроитель

Зооинженер

Зубной техник

И

Имиджмейкер

Исполнитель художественно-оформительских работ

Изготовитель изделий из меха

Изготовитель хлебобулочных изделий

Изготовитель арматурных сеток и каркасов

Изготовитель художественных изделий из дерева

Инженер по анализу и прогнозированию режимов энергопотребления

Инженер по высоковольтным линиям электропередачи

Инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжения

Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования

Инженер по оборудованию средств диспетчерского и технологического управления

Инженер по оборудованию электроподстанций

Инженер по оперативным режимам организации электроэнергетики

Инженер по организации эксплуатации энергетического оборудования

Инженер по распределительным электрическим сетям

Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики

Инженер по релейной защите и автоматике

Инженер по техническому аудиту потребителей энергии

Инженер производственно-технической службы организации электроэнергетики

Инженер по охране труда и технике безопасности

Инспектор по охране труда организации электроэнергетики

Инженер по стандартизации

Инженер по защите информации

Инженер по организации труда

Инженер по организации управления производством

Инженер по подготовке кадров

Инженер по строительству

Инженер-геодезист

Инженер-конструктор

Инженер-механик

Инженер-программист

Инженер-проектировщик

Инженер-системотехник по асу

Инженер-сметчик

Инженер-строитель

Инженер-электрик

Инкассатор

К

Копирайтер

Каменщик, печник

Каменщик (монтажник)

Коммерсант

Кондитер

Контролер сберегательного банка

Контролер-кассир

Кассир

Калькулятор

Карщик - машинист автопогрузчика

Кассир предприятия торговли

Клинер

Комплектовальщик предприятия торговли

Консультант телефона доверия

Консультант-рекрутер кадрового агентства

Корректор

Косметолог

Коучер

Креативный директор

Кризис-менеджер

Л

Логистик

Лаборант-аналитик

Лаборант-эколог

Лаборант химического анализа

Литейщик пластмасс

Литейщик цветных металлов

Лейбл-менеджер

Лингвист

Лоббист

М

Маклер

Маляр

Манекенщица

Маникюрша

Маркетолог

Маркшейдер

Массажист

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных работ

Мастер по ремонту и техническому обслуживанию машинотракторного парка

Мастер сельскохозяйственного производства

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Мастер участка

Мастер участка по ремонту, регулировке и установке приборов учета энергии (включая старшего)

Мастер участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений (включая старшего)

Математик

Машинист (кочегар) котельной

Машинист автомобильного крана

Машинист автопогрузчика

Машинист башенного крана

Машинист бульдозера

Машинист горно-вымоечных машин

Машинист дорожных и строительных машин

Машинист компрессорных установок

Машинист крана металлургического производства

Машинист мостового и башенного крана

Машинист тепловоза

Машинист тесторазделочных машин

Машинист электровоза на горных выработках

Медиа-байер

Медиапланер

Медицинский представитель

Менеджер

Менеджер (в области рекламного дела)

Менеджер отдела информационных технологий

Менеджер по R&D

Менеджер по вопросам кредитования и дебиторской задолженности

Менеджер по закупкам

Менеджер по логистике

Менеджер по оценкам рисков

Менеджер по персоналу

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам рекламных площадей

Менеджер по продаже канцтоваров

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Менеджер по работе с таможней

Менеджер по работе со складами

Менеджер по развитию территории

Менеджер по розничным продажам

Менеджер по связям с общественностью

Менеджер по технической поддержке

Менеджер по транспорту

Менеджер по туризму

Менеджер торгового зала

Мерчендайзер

Модистка головных уборов

Монтажник санитарно-технических устройств и оборудования

Монтажник связи

Монтажник систем вентиляции

Монтажник стальных и железобетонных конструкций

Монтажник технологического оборудования

Н

Начальник диспетчерско-режимного отдела, сектора энергосбытовой организации

Начальник договорного отдела энергосбытовой организации

Начальник медицинского склада

Начальник маркетинго-аналитического отдела энергосбытовой организации

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Налоговый инспектор

Начальник оперативно-диспетчерской службы электрических (тепловых) сетей

Начальник отдела кадров

Начальник отдела капитального строительства

Начальник отдела комплектации оборудования

Начальник отдела маркетинга

Начальник отдела материально-технического обеспечения

Начальник отдела охраны окружающей среды

Начальник отдела охраны труда

Начальник отдела подготовки кадров

Начальник отдела прямых продаж

Начальник отдела сбыта

Начальник отдела социального развития

Начальник производственной лаборатории (включая центральную) организации электроэнергетики

Начальник отдела подготовки и проведения ремонта организации электроэнергетики

Начальник отдела по работе с бюджетными организациями энергосбытовой организации

Начальник отдела, сектора экономической безопасности и работы с дебиторами энергосбытовой организации

Начальник производственного отдела

Начальник района электрических (тепловых) сетей

Начальник смены котельной

Начальник смены цеха электростанции

Начальник смены электростанции

Начальник службы инкассации банка

Начальник отдела, службы реализации энергии энергосбытовой организации

Начальник службы, отдела надежности и охраны труда организации электроэнергетики

Начальник службы, отдела технического аудита потребителей энергии

Начальник службы, сектора охраны окружающей среды организации электроэнергетики

Начальник технического отдела

Начальник территориального отделения энергосбытовой организации

Начальник территориального центра ведомственного энергетического надзора

Начальник финасового отдела

Начальник хозяйственного отдела

Начальник цеха (участка)

Начальник цеха (мастерской) по ремонту, регулировке и установке коммерческих приборов учета энергии

Начальник центральной диспетчерской службы регионального, объединенного диспетчерского управления

Начальник службы, цеха организации электроэнергетики

Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений

Начальник электроподстанции

Начальник юридического отдела

Нотариус

О

Оператор-кузнец

Официант

Облицовщик-плиточник

Оператор поста управления

Оператор крутильного оборудования

Обогатитель полезных ископаемых

Оператор в производстве химических волокон

Оператор пейджинговой связи

Оператор ПК

Ответственный за работу с кадрами предприятия торговли

Отделочник

Офис-менеджер

Охотник

Оценщик

П

Провизор

Промоутер

Помощник машиниста локомотива, тепловоза

Плавильщик ферросплавов

Печатник

Портной

Пекарь

Повар

Повар-кондитер

Продавец (продавец промышленных, продовольственных товаров)

Проходчик

Подручный сталевара

Плотник

Парикмахер

Переводчик

Пиарщик

Помощник директора по социальным вопросам

Правовед

Программист

Программист предприятия торговли

Продавец-консультант

Производственный мастер

Прораб

Психолог

Р

Региональный менеджер

Рекрутер

Ремонтник горного оборудования

Риэлтер

С

Слесарь-ремонтник

Слесарь по ремонту подвижного состава

Слесарь по ремонту сложной бытовой техники

Социальный работник

Специалист по маркетингу и экономической безопасности энергосбытовой организации

Старший инспектор по технической эксплуатации электростанции, электрических (тепловых) сетей

Статистик по учету технико-экономических показателей работы энергетического оборудования

Станочник в деревообработке

Столяр строительный

Станочник широкого профиля

Страховой агент

Секретарь-референт

Секретарь-машинистка

Секретарь-ресепшионист

Сервейер

Системный администратор

Сити-менеджер

Социолог

Стендист

Супервайзер

Т

Торговый представитель

Тестовод

Ткач

Токарь-универсал

Токарь

Технолог общественного питания

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Телохранитель

Тестер

Техник по эксплуатации энергетического оборудования

Техник-механик по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей

Техник-сварщик

Техник-строитель

Техник-технолог

Техник-электрик

Технический редактор

Товаровед

Трейдер

У

Учитель

Ф

Фрезеровщик

Фотограф

Финансовый директор

Финансовый менеджер

Х

Художник росписи по дереву

Художественный редактор

Хэд-хантер

Ш

Штукатур, маляр

Швея

Шеф-повар

Э

Электрослесарь строительный

Электромонтер электросвязи и проводного вещания, устройств сигнализации

Электролизник расплавленных солей

Эколог

Экономист

Экономист-маркетолог

Экономист по договорной работе энергосбытовой организации

Экономист по реализации энергии

Электрик

Ю

Юрисконсульт

Юрист

Некоторые профессии на английском языке

A

Administrator (администратор)

Actor (актер)

Architect (архитектор)

Auditor (аудитор)

Air steward (бортпроводник)

Accountant general (главный бухгалтер)

B

Business consultant (бизнес-консультант)

Brand manager (бренд-менеджер)

Barman (бармен)

Bibliographer (библиограф)

Booking clerk (билетный кассир)

Bionics (бионик)

Biophysicist (биофизик)

Biochemist (биохимик)

Botanist (ботаник)

C

Concretor (бетонщик)

Cost accountant (бухгалтер-калькулятор)

Cost analyst (бухгалтер-калькулятор)

Certified public accountant (бухгалтер-ревизор)

Chief accountant (главный бухгалтер)

Chief engineer (главный инженер)

Chief programmer (главный программист)

D

Dietitian (врач-диетолог)

Designer (дизайнер)

Dealer (дилер)

Distributor (дистрибьютор)

E

Event Manager (Менеджер по корпоративным мероприятиям)

Embroideress (вышивальщица)

F

Flight engineer (бортинженер)

G

General director (генеральный дирекор)

I

Imposer (верстальщик)

Insurance agent (страховой агент)

L

Librarian (библиотекарь)

Lawyer (адвокат)

M

Merchandiser (мерчендайзер)

Motor mechanic (автомеханик)

P

Production manager (главный технолог)

Plant engineer (главный механик)

Plant manager (администратор предприятия)

T

Taxi driver (водитель такси)

U

Underwriter (андеррайтер)

V

Veterinarian (ветеринарный врач)

Visagiste (визажист)

Virologist (вирусолог)

W

Waywarden (дорожный инспектор)

Профессия

(от лат. professio — официально указанное занятие)

Вид трудовой деятельности человека, который владеет комплексом теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. Наименование профессии определяется характером и содержанием работы или служебных функций, применяемыми орудиями или предметами труда. Многие П. подразделяются на специальности.

Специальность — это необходимая для общества и ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, позволяющая ему взамен затраченного труда получать необходимые средства существования и возможности развития. С точки зрений инженерной психологии и психологии труда П. делятся на два вида. Для овладения первыми из них нужна абсолютная профессиональная пригодность, поэтому для их успешного выполнения нужно проводить профессиональный отбор. П. второго вида требуют лишь относительной профессиональной готовности, освоить их может практически любой здоровый человек, имеющий необходимый уровень подготовки и желание работать по данной специальности. Основным методом изучения П. любого вида является профессиография

Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика, 2005 г.

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