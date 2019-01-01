Справочник профессий

Профессия

(от лат. professio — официально указанное занятие)

Вид трудовой деятельности человека, который владеет комплексом теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. Наименование профессии определяется характером и содержанием работы или служебных функций, применяемыми орудиями или предметами труда. Многие П. подразделяются на специальности.

Специальность — это необходимая для общества и ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, позволяющая ему взамен затраченного труда получать необходимые средства существования и возможности развития. С точки зрений инженерной психологии и психологии труда П. делятся на два вида. Для овладения первыми из них нужна абсолютная профессиональная пригодность, поэтому для их успешного выполнения нужно проводить профессиональный отбор. П. второго вида требуют лишь относительной профессиональной готовности, освоить их может практически любой здоровый человек, имеющий необходимый уровень подготовки и желание работать по данной специальности. Основным методом изучения П. любого вида является профессиография

Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика, 2005 г.