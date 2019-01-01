Справочник профессий

Администратор предприятия торговли
Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока
Ассистент менеджера по продажам
Бригадир железнодорожного пути
Бригадный инженер по наладке и испытаниям, совершенствованию технологии эксплуатации оборудования электрических станций и сетей
Вязальщица трикотажных изделий
Вальцовщик стана горячей прокатки
Воспитатель детских дошкольных учреждений
Главный управляющий по налогообложению
Генеральный директор организации электроэнергетики
Генеральный директор энергосбытовой организации
Главный инженер по строительству
Главный инженер района электрических (тепловых) сетей
Главный инженер-инспектор территориального центра ведомственного энергетического надзора
Главный специалист по защите информации
Диспетчер района электрических (тепловых) сетей, электроподстанци
Диспетчер регионального, объединенного диспетчерского управления
Диспетчер электрических (тепловых) сетей
Диспетчер энергосбытовой организации
Заместитель генерального директора по технической части
Заместитель генерального директора предприятия торговли
Заместитель директора по капитальному строительству
Заместитель директора по коммерческим вопросам
Заместитель директора по управлению персоналом
Заместитель директора по экономическим вопросам
Заместитель директора предприятия по производству
Заместитель начальника отдела поступления и расходования средств
Исполнитель художественно-оформительских работ
Изготовитель хлебобулочных изделий
Изготовитель арматурных сеток и каркасов
Изготовитель художественных изделий из дерева
Инженер по анализу и прогнозированию режимов энергопотребления
Инженер по высоковольтным линиям электропередачи
Инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжения
Инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования
Инженер по оборудованию средств диспетчерского и технологического управления
Инженер по оборудованию электроподстанций
Инженер по оперативным режимам организации электроэнергетики
Инженер по организации эксплуатации энергетического оборудования
Инженер по распределительным электрическим сетям
Инженер по расчетам и режимам организации электроэнергетики
Инженер по релейной защите и автоматике
Инженер по техническому аудиту потребителей энергии
Инженер производственно-технической службы организации электроэнергетики
Инженер по охране труда и технике безопасности
Инспектор по охране труда организации электроэнергетики
Инженер по организации управления производством
Контролер сберегательного банка
Карщик - машинист автопогрузчика
Комплектовальщик предприятия торговли
Консультант-рекрутер кадрового агентства
Мастер отделочных строительных работ
Мастер по ремонту и техническому обслуживанию машинотракторного парка
Мастер сельскохозяйственного производства
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Мастер участка по ремонту, регулировке и установке приборов учета энергии (включая старшего)
Мастер участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений (включая старшего)
Машинист горно-вымоечных машин
Машинист дорожных и строительных машин
Машинист компрессорных установок
Машинист крана металлургического производства
Машинист мостового и башенного крана
Машинист тесторазделочных машин
Машинист электровоза на горных выработках
Менеджер (в области рекламного дела)
Менеджер отдела информационных технологий
Менеджер по вопросам кредитования и дебиторской задолженности
Менеджер по продажам рекламных площадей
Менеджер по продаже канцтоваров
Менеджер по работе с клиентами
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
Менеджер по работе со складами
Менеджер по развитию территории
Менеджер по розничным продажам
Менеджер по связям с общественностью
Менеджер по технической поддержке
Монтажник санитарно-технических устройств и оборудования
Монтажник стальных и железобетонных конструкций
Начальник диспетчерско-режимного отдела, сектора энергосбытовой организации
Начальник договорного отдела энергосбытовой организации
Начальник маркетинго-аналитического отдела энергосбытовой организации
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Начальник оперативно-диспетчерской службы электрических (тепловых) сетей
Начальник отдела капитального строительства
Начальник отдела комплектации оборудования
Начальник отдела материально-технического обеспечения
Начальник отдела охраны окружающей среды
Начальник отдела подготовки кадров
Начальник отдела прямых продаж
Начальник отдела социального развития
Начальник производственной лаборатории (включая центральную) организации электроэнергетики
Начальник отдела подготовки и проведения ремонта организации электроэнергетики
Начальник отдела по работе с бюджетными организациями энергосбытовой организации
Начальник отдела, сектора экономической безопасности и работы с дебиторами энергосбытовой организации
Начальник производственного отдела
Начальник района электрических (тепловых) сетей
Начальник смены цеха электростанции
Начальник смены электростанции
Начальник службы инкассации банка
Начальник отдела, службы реализации энергии энергосбытовой организации
Начальник службы, отдела надежности и охраны труда организации электроэнергетики
Начальник службы, отдела технического аудита потребителей энергии
Начальник службы, сектора охраны окружающей среды организации электроэнергетики
Начальник территориального отделения энергосбытовой организации
Начальник территориального центра ведомственного энергетического надзора
Начальник хозяйственного отдела
Начальник цеха (мастерской) по ремонту, регулировке и установке коммерческих приборов учета энергии
Начальник центральной диспетчерской службы регионального, объединенного диспетчерского управления
Начальник службы, цеха организации электроэнергетики
Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений
Оператор крутильного оборудования
Обогатитель полезных ископаемых
Оператор в производстве химических волокон
Ответственный за работу с кадрами предприятия торговли
Помощник машиниста локомотива, тепловоза
Продавец (продавец промышленных, продовольственных товаров)
Помощник директора по социальным вопросам
Программист предприятия торговли
Ремонтник горного оборудования
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по ремонту сложной бытовой техники
Специалист по маркетингу и экономической безопасности энергосбытовой организации
Старший инспектор по технической эксплуатации электростанции, электрических (тепловых) сетей
Статистик по учету технико-экономических показателей работы энергетического оборудования
Технолог общественного питания
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Техник по эксплуатации энергетического оборудования
Техник-механик по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
Электромонтер электросвязи и проводного вещания, устройств сигнализации
Электролизник расплавленных солей
Экономист по договорной работе энергосбытовой организации
Экономист по реализации энергии
Administrator (администратор)
Actor (актер)
Architect (архитектор)
Auditor (аудитор)
Air steward (бортпроводник)
Accountant general (главный бухгалтер)
Business consultant (бизнес-консультант)
Brand manager (бренд-менеджер)
Barman (бармен)
Bibliographer (библиограф)
Booking clerk (билетный кассир)
Bionics (бионик)
Biophysicist (биофизик)
Biochemist (биохимик)
Botanist (ботаник)
Concretor (бетонщик)
Cost accountant (бухгалтер-калькулятор)
Cost analyst (бухгалтер-калькулятор)
Certified public accountant (бухгалтер-ревизор)
Chief accountant (главный бухгалтер)
Chief engineer (главный инженер)
Chief programmer (главный программист)
Dietitian (врач-диетолог)
Designer (дизайнер)
Dealer (дилер)
Distributor (дистрибьютор)
Event Manager (Менеджер по корпоративным мероприятиям)
Embroideress (вышивальщица)
Flight engineer (бортинженер)
General director (генеральный дирекор)
Imposer (верстальщик)
Insurance agent (страховой агент)
Librarian (библиотекарь)
Lawyer (адвокат)
Merchandiser (мерчендайзер)
Motor mechanic (автомеханик)
Production manager (главный технолог)
Plant engineer (главный механик)
Plant manager (администратор предприятия)
Taxi driver (водитель такси)
Underwriter (андеррайтер)
Veterinarian (ветеринарный врач)
Visagiste (визажист)
Virologist (вирусолог)
Waywarden (дорожный инспектор)
(от лат. professio — официально указанное занятие)
Вид трудовой деятельности человека, который владеет комплексом теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. Наименование профессии определяется характером и содержанием работы или служебных функций, применяемыми орудиями или предметами труда. Многие П. подразделяются на специальности.
Специальность — это необходимая для общества и ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, позволяющая ему взамен затраченного труда получать необходимые средства существования и возможности развития. С точки зрений инженерной психологии и психологии труда П. делятся на два вида. Для овладения первыми из них нужна абсолютная профессиональная пригодность, поэтому для их успешного выполнения нужно проводить профессиональный отбор. П. второго вида требуют лишь относительной профессиональной готовности, освоить их может практически любой здоровый человек, имеющий необходимый уровень подготовки и желание работать по данной специальности. Основным методом изучения П. любого вида является профессиография
Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика, 2005 г.